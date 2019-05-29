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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı

Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen kuzu kurtarıldı

- Kuzunun kurtarılma görüntüleriMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, boş kanalizasyon çukuruna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Ortakent Yalı Mahallesi Yarbasan Sokak'ta, boş bir kanalizasyon çukuruna bir kuzunun düştüğünü fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldıktan sonra temizlenen kuzu, sahibine teslim edildi.

Kanalizasyon Bild 

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