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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- İki otomobilin çarpışması - Sağlık ekibinin yolda yatan yaralıyı ambulansa taşıması ve diğer yaralıya müdahale etmesi - Kaza yapan otomobiller - Bir gördü tanığının kazayı anlatmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Salim Acar idaresindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz - Fethiye yolunda karşı yönden gelen Görkem Ali Özata yönetimindeki 34 RU 8453 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan Acar ile Özata ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

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