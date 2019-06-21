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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Haberi

Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Haberi

- Yaralıların ambulansa taşınması - Kaza yerinden detay görüntüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Yaşar Karaalioğlu (24) idaresindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Yüksekokul mevkisinde, Tolga Ünal'ın (17) kullandığı 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile Fadime Koyu yaralandı.İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastane 

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