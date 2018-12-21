Muğla'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

- Muğla 'da iki katlı evde çıkan yangın - Yangın çıkan evden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Detay görüntüler - Ev sahibi, komşularının uyarısıyla evden çıkmayı başardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.Torba Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını fark etmeyen ev sahibi, komşularının uyarısıyla evden çıktı.İtfaiye ekipleri, iki katlı evin üst katını tamamen saran alevlere müdahale etti.Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.