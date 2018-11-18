Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Muğla’da ‘Hizmet’ referandumu Haberi

Muğla’da ‘Hizmet’ referandumu Haberi

köy tabelası detay

Gecekondu Referandum 

-köyden detay
-vatandaşlar oy kullanma detay
-vatandaşlar röp

( MUĞLA )- Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarı bağlı Yukarı ayla kırsal Mahallesi sakinleri CHP’li Yatağan Belediyesinden hizmet alamadıklarını ileri sürerek AK Parti’li Kavaklıdere ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti. MUĞLA

- Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarı Yayla kırsal mahallesi sakinleri bağlı bulundukları Yatağan Belediyesi’nden yeteri derecede hizmet alamadıklarını ileri sürerek referandum için ‘Evet’ veya ‘Hayır’ oyu kullandı. Yatağan ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yukarı Yayla Mahallesi sakinleri, yıllardır hizmet anlamında mahalleye yatırım yapılmaması sonrası Kavaklıdere Belediyesi’ne bağlanmak için imza topladılar. 380 nüfuslu Yukarı Yayla Mahallesinde 267 seçmenden 234’ü Kavaklıdere Belediyesine bağlanmak için önce Yatağan Kaymakamlığına, ardından Muğla Valiliğine dilekçe verdi. Seçmenlerden çoğunluğunun imza vermesi sonrası Yukarı Yayla Mahallesi İlkokulunda referandum için sandık konuldu. Sabah başlayan oy verme işlemine mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Yaşlı-genç oy kullanmak için sandık başına giderken, Kavaklıdere ilçesine bağlanmak için ‘Evet’, bağlanmak istemeyenler ise ‘Hayır’ oyu kullandı. Oy sayımı tamamlandıktan sonra evet veya hayır da çıksa önce Kaymakamlığa, ardından Valiliğe tutanakla sonuçlar teslim edilecek. Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada, “Kavaklıdere’ye mi geçeceğiz, yoksa Yatağanda mı kalacağız diye oy kullandık. Hizmet alamadığımızı düşünüyoruz Yatağan Belediyesinden. O yüzden geçmek istedik. Vatana millete hayırlı olsun. Bilmiyorum artık sonu ne olur” “Yatağan Belediyesinden hiçbir hizmet alamadık. Ellerin köylerinde her şeyler var. Bizim maalesef bir gecekondu gibi bir düğün salonu yaptırdılar. Herkes gülüyor karşıdan. Ellerin sokaklarında her şeyler var yapıldı, fakat biz her şeyden mahrum kaldık. AK Parti’ye oy verdiğimiz halde, Ak Partili belediyeye gidelim oradan kazanalım dedik” “Mevcut ilçeden hizmet alamadığımız için yapılıyor. Milletin şikayeti bu. Ben Yukarı Yaylanın eski mahallesinde oturuyorum. 1976 yılında Orman dairesinin yaptığı yollarla duruyor. Başta türlü hiçbir şey yok. Afak tefek tamiratları insanlar kendi imkanları ile yaptırıyor. Bu mu yani belediyecilik hizmette” dedi.
(BT)
İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralıOy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı