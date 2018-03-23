Muğla'da 'hastanede eksik tedavi uygulandı' iddiası
Muğla 'da "hastanede eksik tedavi uygulandı" iddiası - Muğla 'da "hastanede eksik tedavi uygulandı" iddiası - Cenaze aracından görüntü - Elena Nicolata Mainea'ın fotoğrafı - Cenaze töreninden görüntü - Elena Nicolata Mainea'nın tabutu başında ağlayan erkek kardeşi Florin Mainea - Mezarlıktan görüntü - Genel ve detay görüntüler Muğla 'da "hastanede eksik tedavi uygulandı" iddiası - Hayatını kaybeden Romanya uyruklu kadının cenazesi defnedildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, eski eşinin eksik tedavi uygulandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kadının cenazesi toprağa verildi. Romanya uyruklu Elena Nicolata Mainea (40) için Bodrum Cemevi'nde tören düzenlendi. Mainea'nın cenazesi, Bitez Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.Mainea'nın eski eşi Şenal Bektaş, geçen yıl kasım ayında, eşine "hastanede gereken müdahalenin zamanında yapılmadığını" iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.