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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'da fuhuş operasyonu

hastaneye kontrole getirilen şahıslar

( MUĞLA ) MUĞLA

Hastane Akalan Yakalama Kararı Fuhuş Operasyonu Fuhuş 


- Yaz aylarında fuhuşun en büyük adreslerinden biri olan Bodrum’da dev fuhuş operasyonu düzenlendi.
Eş zamanlı olarak 4 ilde yapılan operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Yaz aylarında fuhuşun en çok yapıldığı adreslerden biri olan Bodrum’da KOM ekiplerince dev operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak Bodrum başta olmak üzere Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de operasyon düzenleyen ekipler hakkında gözaltı kararı olan 36 kişiden 26’sını yakalayarak gözaltına aldı. 3 aylık teknik takip yapan ekipler ilk olarak Bodrum’da ulaştıkları bir şahsı izlemeye başladı.
Şahsın yaptığı görüşmeleri, girdiği otelleri ve para alış verişi yaptığı tüm şahısları teker teker izleyen polisler bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 10 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında yabancı uyruklu kadınlarında olduğu öğrenildi.
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