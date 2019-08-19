Muğla'da ev yangını

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Yanan evMarmaris'te ev yangını Muğla (AA) - Marmaris ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.Kemeraltı Mahallesi 108 Sokak'ta bulunan Alper Eser'e ait restoran çalışanlarının lojman olarak kullandığı tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanlar fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.Yangın evin çatı kısmında hasara neden oldu.
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