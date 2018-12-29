Muğla'da ev yangını: 1 ölü Haberi

- Yangın çıkan sokak ve evden detaylar - Yangın çıkan evin içinden fotoğrafMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hikmet Bolbolcular'ın (85) evinde elektrikli sobadan yangın çıktı.Dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.Ekiplerce söndürülen yangında evde hareketsiz bulunan Bolbolcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Bolbolcular'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.