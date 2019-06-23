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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da 'diaspor kristali' operasyonu Haberi

Muğla'da 'diaspor kristali' operasyonu Haberi

Muğla 'da "diaspor kristali" operasyonu - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Zanlıların maden ocağına girişini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri Muğla 'da "diaspor kristali" operasyonu - Milas ilçesinde piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi - Gözaltına alınan 3 şüphelinin maden ocağına girişleri güvenlik kamerasınca kaydedildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde değerli taşlardan biri olan diaspor kristali kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi.Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'ndeki kapalı bir maden ocağında diaspor kristali çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Daha önce maden sahasında görüldüğü ifade edilen şüpheli araç ekipler tarafından Selimiye Mahallesi'nde durduruldu.Araçta bulunan R.H, F.Ü ve D.B. gözaltına alındı, yapılan aramada ise piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ayrıca 2 yıl önce kapanan yer altındaki maden ocağına giriş yaptıkları belirtilen zanlılar güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin güvenlik kamerasını şapkayla kapattıkları görüldü.

Ali İl Kaçak Güvenlik Kamerası Maden Ocağı Şüpheli Araç 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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