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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Düzensiz göçmenlerin kurtarılmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesi açıklarında denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için Ege Denizi'ne açıldı.Bir süre yol aldıktan sonra botun motoru Aktur açıklarında arızalandı. Denizde mahsur kalan düzensiz göçmenler, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yardım talep etti.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 22 kişiyi bota alıp Datça Limanı'na getirdi.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bild Nani Sahil Güvenlik 

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