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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da deniz keyfi (2) Haberi

Muğla'da deniz keyfi (2) Haberi

- Havadan İçmeler, Uzunyalı ve halk plajı sahili - Deniz paraşütü yapan turistler - Körfezden detaylar - Akyaka Sahilinden detay görüntü - Kadın Azmağı Deresi tekne turlarından detay görüntü Muğla 'da deniz keyfi - Fethiye, Marmaris, Datça ve Akyaka'nın sahillerinde sıcak havayı fırsat bilenler yoğunluk oluşturduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Ula'nın sahillerinde vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini yaşadı.Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.Marmaris'te de denize giren yerli ve yabancı turistler, sıcak havanın ve denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığın ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar ve turistler, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini tercih etti.Marmaris Uluslararası Yat Yarış Haftası dolayısıyla körfezde antrenman turları atan yatlar, görsel şölen sundu. Adrenalin tutkunları ise su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü yaptı.Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.Datça ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı.

İçmeler Su Sporları Yamaç Paraşütü Körfez Yabancı Turist 

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