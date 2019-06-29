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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da cinayet Video

Muğla'da cinayet Video

- Olay yerinden görüntü - Ekiplerin incelemeleri - DetaylarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren (18) ile K.E. (57) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren hayatını kaybetti.K.E, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.Özveren'in cenazesinin, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Jandarma Cenaze 

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