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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da cinayet

Muğla'da cinayet

- Olay yerinden detay görüntü - Tabutun otelden çıkarılması - Fethiye ilçesinde çıkan tartışmada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.Aralarında husumet olduğu iddia edilen Fikret Ö. ile İsmail Işık arasında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelde tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret Ö, Işık'ı bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Fikret Ö. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Işık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Sağlık Ekipleri 

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