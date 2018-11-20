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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla'da çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Muğla'da çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

- Çayda mahsur kalan köpeğin kurtarılması - Köpeğin mahsur kaldığı bölgenin detay görüntüsü - Mahsur kalan köpeğin detay görüntüleri - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından detaylar - Mahalle sakini vatandaşın konuşmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, Eşen Çayı'nda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Çayın kenarında mahsur kalan köpeği görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etrafı duvarla çevrili çaya merdiven yardımıyla inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Mahsur Kaldı Bild 

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