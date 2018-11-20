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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla'da balkon korkuluğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Muğla'da balkon korkuluğuna sıkışan köpek kurtarıldı

- Köpeğin balkon korkuluğuna sıkışması - İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi Çataltepe Caddesi'ndeki villada, bir köpeğin kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.Durumu fark eden ev sahibi Ayşegül Hayes, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Ekipler, kesme ve kırma aletleri kullanarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpek 

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