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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da apartta yangın

Muğla'da apartta yangın

- Bodrum ilçesinde bir apartın deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahale etmesi - Söndürme çalışmasını izleyen vatandaşlar - Bir vatandaşın konuşması - İtfaiye araçlarının ve ambulansın bekleyişiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir apartın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi'ndeki bir aparttan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, apartın zemin katında depo olarak kullanılan alandaki alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangın, uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışması sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

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