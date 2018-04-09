Muğla'da 145 kaçak göçmen yakalandı

-- detaylar



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan uyruklu 145 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Antalya- Fethiye karayolunun üzerinde göçmen grubu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden ekipler , İstanbul'dan 2 gün boyunca Seydikemer İlçesi'ne minibüsler ile geldikleri öğrenilen 141 Pakistan, 2 Afgan, 1 Bangladeş ve 1 Nepal uyruklu göçmeni yakaladı. Otobüslerle ilçedeki Seydikemer spor salonuna getirilen göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Göçmenlerin bazılarının bölgedeki sera ve inşaatlarda çalışmak için geldiği, bazılarının da 2 bin avro karşılığında Yunanistan gitmek istedikleri öğrenildi. (MY-OD-

