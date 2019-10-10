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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı göçmenleri taşıyan tekneden görüntülerMUĞLA (AA) - Muğla 'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 118 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Bitez, Yalıkavak ve Gümbet açıklarındaki iki tekne ve bir bota müdahale etti.Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 76 kişiyi gözetim altına aldı.Datça'nın Kurucabük açıklarında da bir lastik botu durduran ekipler, Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmeni daha yakaladı.Turgutreis ve Datça Limanı'na götürülen 118 düzensiz göçmenin, işlemleri sonrası Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Bild Akalan Yurt Dışı 

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