Muğla'da 10 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği çayda boğuldu

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Seydikemer İlçesinde arkadaşları ile yüzmek için çaya giren 10 yaşındaki Muhammet Kaya, yüzmek için girdiği çayda boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Kaya'nın ailesi sinir krizleri geçirdi. Olay, İlçeye bağlı Kumluova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde evden çıkan 10 yaşındaki Muhammet Kaya, 3 arkadaşıyla birlikte Mahallenin yakınından geçen Eşen çayına yüzmeye gitti. Yüzmek için dereye giren Kaya uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, derede arama yapılması için Fethiye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) den yardım istedi. AKUT ekibi, çocuğun boğulduğu tahmin edilen yerde yaptığı yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda Kaya'nın cesedine köylüler tarafından çaya girdiği yerden yaklaşık 10 metre ileride buldu. Kaya'nın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı tarafından burada yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaya'nın ailesi olay yerinde uzun süre uzun süre oğullarının cansız bedeninin sudan çıkarılmasını bekledi. Kaya'nın cansız bedeninin sudan çıkarılmasıyla ailesi sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

