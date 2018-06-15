Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da 10 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği çayda boğuldu

Muğla'da 10 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği çayda boğuldu

Çayda akut ekibi tarafından çekilen görüntü

Yüzme Jandarma Bild Sudan 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Seydikemer İlçesinde arkadaşları ile yüzmek için çaya giren 10 yaşındaki Muhammet Kaya, yüzmek için girdiği çayda boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Kaya'nın ailesi sinir krizleri geçirdi. Olay, İlçeye bağlı Kumluova Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde evden çıkan 10 yaşındaki Muhammet Kaya, 3 arkadaşıyla birlikte Mahallenin yakınından geçen Eşen çayına yüzmeye gitti. Yüzmek için dereye giren Kaya uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, derede arama yapılması için Fethiye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) den yardım istedi. AKUT ekibi, çocuğun boğulduğu tahmin edilen yerde yaptığı yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda Kaya'nın cesedine köylüler tarafından çaya girdiği yerden yaklaşık 10 metre ileride buldu. Kaya'nın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı tarafından burada yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaya'nın ailesi olay yerinde uzun süre uzun süre oğullarının cansız bedeninin sudan çıkarılmasını bekledi. Kaya'nın cansız bedeninin sudan çıkarılmasıyla ailesi sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı