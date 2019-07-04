Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmenin yakalanmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum İçmeler mevkisi açıklarında seyir halindeki lastik botu durdurdu.Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu İran, Irak, Mısır ve Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.Olayda kullanılan lastik bot ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Turgutreis Limanına götürüldü.Öte yandan düzensiz göçmenlerin seyir halinde olduğu anlar, ekiplerce görüntülendi.

İçmeler İran Akalan Yurt Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı