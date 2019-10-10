Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla Büyükşehir Meclisinden Türk Ordusuna destek

Muğla Büyükşehir Meclisinden Türk Ordusuna destek

MECLİS DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Politika Askeri Operasyon Beraberlik Toplantı Sınır Güvenliği 


- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Salonunda gerçekleşen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” operasyonu ile ilgili hazırlanan basın bildirgesi CHP, AK Parti, MHP ve İyi Parti grup başkan vekillerinin ortak kararıyla kabul edildi. Meclis’te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, grup başkan vekillerine ortak metin zemini oluşturdukları için teşekkür etti. Gürün, “Bu metni basınla paylaşacağız. Hepimizin ortak temennisi, ordumuzun, Mehmetçiğimizin kısa sürede zaferle dönmeleri. Temennimiz hiçbir Mehmetçiğimizin kılına zarar gelememesi. Güç birliği içerisinde milli birlik içerisinde onların zaferi için gönülden destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Hazırlanan ortak basın bildirgesinde şu görüşlere yer verildi; “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı’na karadan ve havadan başladı.
Diplomatik olarak uzun süredir yapılan görüşmelerin sonuçlanmaması, dış güçlerin ikiyüzlü politikaları, bölgedeki siyasi emelleri yüzünden bir sonuç alınamaması ülkemizi askeri operasyona zorunlu bırakmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak bölgedeki huzuru ve barışı sağlama görevi kahraman Mehmetçiğimizin omuzlarındadır. Kahraman ordumuzun, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin başını ezeceğine gönülden inanıyoruz. Yüce Türk Milleti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak bizler tüm kalbimizle kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Ülkemizin sınır güvenliğinin ve bölgedeki huzurun garantisi olan kahraman Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmeden Barış Pınarı Harekatı’nın tamamlanmasını temenni ediyoruz. Türk Milleti birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de aşacak, inşallah analar evlatlarına sağ salim kavuşacaktır.”
İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı