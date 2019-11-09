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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor İzle

Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor İzle

bölgeden görüntüler

( MUĞLA )- Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Kos adasına giderken lastik botun batması sonucu 7 kişiden 6’sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. MUĞLA

Mülteci Nani Helikopter 


- Muğla'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde mültecilerin bulunduğu lastik bot battı. Olayda botta bulunan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan'ın Kos adasına yasa dışı şekilde geçmeye çalışan içerisinde 7 mültecinin bulunduğu lastik bot Hüseyin Burnu açıklarında su alarak battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi. Lastik bottaki 7 kişiden 6’sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor. (EA-BT-Y)
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