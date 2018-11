Müftülükten gençlere özel mekan

-İl müftüsü Hüseyin Hazırların Konuşması

- Kütahya İl Müftüğü, gençleri zararlı alışkanlıklardan alı koymak ve nezih temiz mekanlarda vakit geçirmeleri, ders çalışabilmeleri için hazırladığı proje kapsamında ilk gençlik merkezini gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı. Kütahya Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi alt katında bulunan Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi açılış konuşmasını yapan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar; “Bu mekan gençlerimiz için güvenli, temiz, nezih bir mekan. Bu mekanda gençlerimiz derslerini çalışabilecek, kitap okuyacak, oyun alanlarında vakit geçirebilecekler. Geleceğe, istikbale güvenle bakacaksak gençlere yatırım yapmalıyız. Gençliğini ihmal eden bir toplum geleceğine güvenle bakamaz” dedi.

Gençlerin, Diyanet Gençlik Merkezinde dini doğru kaynağından öğrenerek doğru kararlar alacağını vurgulayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı “Gençlik, kötü alanlara savrulmaması için elinden tutulması gereken bir zaman dilimi insan hayatı içerisinde. Bu bakımdan ‘Hayat boşluk kabul etmez’ sözünden hareketle mutlaka korunması lazım. Bu tür gençlik merkezleri gençlerimizin kendilerine zarar getirecek alanlarda vakit geçirmelerini önleyecektir. Burada çok güzel çalışmalar yapılacak ve gençlerimiz burada aldıkları eğitimle kendi kötü emellerine alet etmek isteyenlerin ağına düşmeyecekler.” ifadelerini kullandı. Diyanet Gençlik Merkezinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Dr. Ömer Toraman ise “Diyanet İşleri Başkanlığı, milletimizin itimat ettiği, güvendiği bir teşkilat. Din, hayatın her alanını kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu manada toplumun her kesimi ve her yaş gruplarına hitap etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. O hizmetlerden biri de bugün açılışını yaptığımız Diyanet Gençlik Merkezi. Mekanı renklendiren, şereflendiren, değerlendiren insanlardır. Dolayısıyla bu mekanı ne kadar çok gencimiz ziyaret eder, istifade ederse amacına o kadar ulaşmış olur. İnşallah burada güzel hizmetler olacak, güzel dostluklar oluşacak, bilgiler artırılacak. İnşallah bu gençlerimiz için de bir rehber, bir yol gösterici olacak.” şeklide konuştu.

Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan’ın dua etmesinin ardından Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı açılış kurdelesini keserek, Diyanet Gençlik Merkezini gezerek incelemelerde bulundu. Açılışa; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ilçe müftüleri ile davetliler katıldı.