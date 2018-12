-YILBAŞI SÜSÜ VE MALZEMELERİ SATAN DÜKKANLARIN DIŞ DETAYI

Müftüden uyarı: "Domuz eti neyse, piyango da odur" BALIKESİR



- Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Milli Piyangonun gayri meşru bir kazanç olarak kumardan farkının olmadığının altını çizerek, “İslam’da domuz etinin hükmü neyse Milli Piyangonun hükmü de aynıdır” dedi.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, tüm İslam alemini yılbaşında kutlamaları ve Milli Piyango konusunda uyardı. Ramazan Topcan açıklamasında “İnsan dünyada sayılı günler içerisinde yaşar. Geçirdiğimiz her gün bizim ya lehimize ya da aleyhimize olacaktır. Önümüzde bir yılbaşı vardır, yılbaşının bir çılgınlığa dönmemesi lazımdır. Çöplüklerden ekmeklerin toplandığı karınların doyurulduğu bir dönemde eğlenme adına böyle sarhoş değil adeta ayyaş hale dönüşmemize vesile olacak davranışlardan sakınmamızı ben öneriyorum. Bu sadece kişisel görüşüm değildir. Peygamber efendimizin 63 senelik fani hayatında tebliğ ettiği aziz kitabımızın da emri budur. İslam sadece domuzu yasaklamaz, domuzluğu da yasaklar bunu asla unutmayalım. Yılbaşı kutlamalarında mutlaka vatandaşlarımızın duyarlı olmasını öneriyorum. Elbette eğlence hakkımızdır ama eğlence adeta dünyayı, hesabı kitabı, teraziyi unuturcasına bir hale dönüşürse bu eğlence olmaktan çok felakete dönüşür. Manevi hayat biz ne kazandık, ne kaybettik bunu düşünme imkanını bize vermelidir" dedi.

Müftü Topcan, kardeşliğe zarar veren şeyler konusunda uyarıda bulunarak şunları kaydetti: "Bizim boşa geçirecek zamanımız yok. İnsanın gülmeye de eğlenmeye de ihtiyacı var. Bunların meşru yollardan yerine getirilmesi lazımdır. Kaldı ki bir milleti millet yapan değerler var. Biz düşmüş olan insanın elinden tutmayı fazilet kabul eden bir medeniyetin çocuklarıyız. Bunca güzelliklerimiz varken elin adamının adeti örfünün peşine düşmek zannediyorum ve kanaatim odur ki her şeyden önce bu toprakları bize vatan eden aziz şehitlerimizi ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimizi manevi ruhaniyetini incitir. Kardeşliği zedeleyen her şey yasaklanmıştır. Özellikle yılbaşı geleneğinde çevreye zarar verecek insanları incitecek tutum ve davranışlardan kaçınmamızı öneriyorum. Ben özellikle İslam’ı bir şeref kabul eden Peygamberimize ümmet olma şerefini elde eden kardeşlerimizin özellikle bu yılbaşı çılgınlığının bir üyesi olmamaya davet ediyorum. Maalesef dünya bizi öyle bir hale getirdi ki bedavadan kazanmanın yollarını önümüze koydu. Nasıl çok kazanabiliriz, köşeyi dönebiliriz. Maalesef bütün gençliğimizin sevdası bu oldu. Milli Piyangonun peşine düşecek onun arkasına takılacak bir dindar kardeşimizin olmaması gerekir. Üzerinde alın teri bulunmayan hiç bir lokma bizim bedenimize bereket vesilesi olamaz. İslam Milli Piyangoyu gayri meşru bir kazanç olarak önümüze koyar. Kumardan farkı yok. Kumarın dini hükmü ne ise milli piyangonun da dini hükmü budur. Bu olayın vahametini dile getirmek açısından söyleyelim İslam’da domuz etinin hükmü neyse Milli Piyangonun hükmü de aynıdır. Hiç bir farkı yok” dedi.