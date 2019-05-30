Müftü Topcan, Kadir Gecesi'ni anlattı

-MÜFTÜ RAMAZAN TOPCAN'IN AÇIKLAMASI



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Kadir Gecesi'nin önemine değindi. Topcan, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, "Aziz Milletimiz başta olmak üzere dünya üzerinde mazlum ve mağdur Müslüman coğrafyanın yeniden ayağa kalktığı, yeniden sevgiyle birleştiği bir dünyayı Rabbimiz bizim elimize inşa etme gücünü bizlere vermesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Kadir Gecesi ile ilgili açıklamada bulunan Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, “Bir taraftan sevinçliyiz, bir taraftan hüzünlüyüz. Sevinçliyiz şundan dolayı Kur’an-ı Kerim’in ifadelerine göre 1000 aydan daha hayırlı olan Mübarek Kadir Gecesi’nin rahmet gölgesi üzerimize vurdu. Mübarek Kadir Gecesi’ni ihya ve ikram etme konusunda Allah (C.C.) bize zaman tanıdı. Hüzünlüyüz; Kur’an-ı Kerim’in doğumuna da şahit olmuş, itikaf ibadetini de sinesinde barındıran Mübarek Ramazan-ı Şerif ayından ayrılıyoruz. Tabi Ramazan Ayı sadece bizi rabbimizle buluşturmadı. Aynı zamanda kaybettiğimiz değerlerle de buluşturma noktasında bir zaman dilimi oldu. Kaybettiğimiz değerlerimizle yüzleşme konusunda güzel bir zaman dilimi bizlere lütfetti Cenab-ı hak. Ramazan-ı Şerif ayını uğurlarken hep dillerimizde şu duamız var: önümüzdeki Ramazan’da, önümüzdeki bayramda, önümüzdeki kandilde buluşma dileğiyle Mübarek Ramazan Ayı’nı biz uğurlamış olacağız. Ama burada özellikle dikkat edilmesi gereken konu şudur: Ramazan’ın bizi nerede bulacağı son derece önemlidir. Elbette ki Ramazan-ı Şerifin bizi nerede bıraktığı önemlidir. Ama önümüzdeki sene geldiği zaman mübarek misafirimiz Ramazan-ı Şerif Ayı bizi nerede bulacak işte burası son derece önemlidir. Ben bu vesileyle bu mübarek Ramazan-ı Şerif Ayı’nın feyzinden, bereketinden müstafi olan kullar arasına Cenab-ı Hakk’ın bizi, bütün İslam alemini katmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" dedi.

Topcan, Kuran-ı Kerim'in önemine değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi inşallah önümüzde Mübarek Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi’ni diğer gecelerden ayıran, hatta Ramazan-ı Şerif Ayı’nı diğer aylardan ayıran en önemli özelliklerin başında Kur’an-ı Kerim geliyor. Kur’an’dır geceyi Kadir Gecesine dönüştüren kitap. Kur’an’dır ayı Şehr-ü Ramazan haline dönüştüren kitap. Öyleyse bir kitap düşünün ki geceye düşüyor, geceyi Kadir Gecesi haline dönüştüren bu kitap, insanın gönlüne düşerse elbette insanı evinin sultanı değil, aynı zamanda yaşadığı dünyanın da sultanı haline dönüştürecektir. Aziz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin takriben 63 senelik fani hayatında başöğretmenliğini yaptığı Aziz Kitabımızı sadece yüzünden okunmasının yeterli olmuyor. O yüzünden okunmasını öğrendiğimiz kitabımızın mutlaka manasına vakıf olmak için de bir gayret içerisinde olmak mecburiyetimiz var. Maddi-manevi sıkıntılarımızdan kurtulabilmek, yeniden birbirimize yar ve yardımcı olabilmek, düşmüş olanlarımıza el uzatabilmek için Aziz Kitabımızın ve o kitaba başöğretmenlik yapan Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlığa örnek ve önder olan ahlakına ihtiyacımız vardır. Ben bu duygularla İslam Aleminin ihya edeceği, ikam edeceği mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bütün milletimize; özelde Balıkesirli kardeşlerimize huzur, mutluluk ve saadet, barış getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Oruç ibadetinin hemen nihayetinde Yüce Rabbimizin biz kullarına özel bir ikramı olan Bayram gününü de acıdan, trafik kazalarından uzakta, sevdiklerimizle sevgiyle, muhabbetle geçirmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Son duam şudur: Aziz Milletimiz başta olmak üzere dünya üzerinde mazlum ve mağdur Müslüman coğrafyanın yeniden ayağa kalktığı, yeniden sevgiyle birleştiği bir dünyayı Rabbimiz bizim elimize inşa etme gücünü bizlere vermesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” (ÖK-BD-İHS)

