Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Mudurnu'dan kısa kısa - BOLU Haberi

Mudurnu'dan kısa kısa - BOLU Haberi

- Sürücünün aracını polis memurunun üzerine sürmesi ve kaçmasıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde açılan halk eğitim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Atatürk Kültür Merkezinde ilkokul öğrencilerine yönelik açtığı resim ve gitar kurslarına çok sayıda öğrenci katılıyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla açılan kurslara katılan öğrenciler, resim ve gitar kurslarının yanı sıra, masa tenisi ve dart gibi sportif faaliyetler de yapıyor.Buradaki etkinliklerde hem güven kazanarak daha sosyal olması sağlanan öğrenciler hem de boş vakitlerini değerlendirme imkanı buluyor. - Aracını polisin üzerine sürerek kaçan sürücü alkollü çıktıMudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil polis memuru, trafiğin sıkışmasına neden olan bir otomobile müdahale etti.Bir polis memuru sürücüden evraklarını isterken diğeri ise aracın önünde beklediği esnada, otomobil sürücüsü aracını yolda bekleyen polis memurunun üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.Kaçan aracı takip eden polis ekipleri, Bahattin Akman idaresindeki 81 BV 010 plakalı otomobili ilçe merkezi girişinde durdurdu.Olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 300 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan bin lira idari para cezası verilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Para Cezası Polis Memuru Halk Eğitim Polis Ekipleri Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı