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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Mudurnu'daki cinayet iddiası - BOLU

Mudurnu'daki cinayet iddiası - BOLU

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriMudurnu'daki cinayet iddiası - Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında maktulün eşinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde 10 gün önce bir kişinin yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu - Akyazı karayolunda, Refik Gülmez'in (55) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, Gülmez'in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden Gülmez'in eşi Meliha Gülmez, yanında çalışan Niyazi Derleme ile Refik Demirtürk, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Mudurnu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüpheliler Ö.B, A.G. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OlayMudurnu - Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında, 28 Mart'ta yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, incelemede, tabancayla öldürülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlenmişti.

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