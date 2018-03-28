Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mudurnu'da yol kenarında ceset bulundu - BOLU

Mudurnu'da yol kenarında ceset bulundu - BOLU

- Olay yeri detaylar - Taşkesti belediye başkanı Efrayim Özdemir ile röportaj - Nuri Terleme (yakını) röportaj - Akrabaları olay yerindeki gözyaşları - Cesedin araca taşınmasıMudurnu'da yol kenarında ceset bulunduBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Taşkesti - Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında yol kenarında bir cesedin olduğu bilgisi üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, tabancayla öldürüldüğü düşünülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gülmez'in cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Jandarma Belediye Başkanı Bild Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı