Mudurnu'da yol kenarında ceset bulundu - BOLU

- Olay yeri detaylar - Taşkesti belediye başkanı Efrayim Özdemir ile röportaj - Nuri Terleme (yakını) röportaj - Akrabaları olay yerindeki gözyaşları - Cesedin araca taşınmasıMudurnu'da yol kenarında ceset bulunduBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Taşkesti - Akyazı yolu Ilıca köyü yakınlarında yol kenarında bir cesedin olduğu bilgisi üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, tabancayla öldürüldüğü düşünülen kişinin 55 yaşındaki Refik Gülmez olduğu belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gülmez'in cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.