Mudurnu’da yapımı yarım kalan şato tipi evler tartışma konusu oldu Haberi

( BOLU ) - Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl: - "Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor. Merkez nüfusumuz 5 bin. Şu an gençlik kalmadı, yatırımcılar kesinlikle gelmeli" - İlçe sakinlerinden Ali Tepelioğlu:- "Bizim Osmanlı mimarisine uymayan bir yer. Dracula'nın memleketine benzetiyorum. Orayı beğenmemiş, buraya gelmiş"



- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde şirket iflas edince yapımı başlı kalan şato tipi evler tartışma konusu oldu. Belediye Başkanı Mehmet İnegöl yatırımcıların gelmesi gerektiğini belirtirken, bazı vatandaşlar projedeki evleri "Dracula’nın memleketine benziyor" diyerek eleştirdi.

Bolu’nun ‘Sakin Şehir’ ünvanına sahip Mudurnu ilçesinde 2011 yılında Burj Al Babas projesiyle başlanan şato tipi evlerin yapımı, ekonomik nedenlerden dolayı durdu. Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Geçen Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verildi.

9 Kasım günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek iflas kararı verdi. Vatandaşlar tarafından Mudurnu’nun tarihi yapısına uymadığı gerekçesiyle eleştirilen proje ile ilgili konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, “Bu tip projeyle yurt dışı satış odaklı termal tesis yapacaklarını belirttiler. Bize müracaatında şu an 732 binaya inşaat ruhsatı verdik. Şu an mevcut 587 tane binanın yüzde 80’i yapıldı. Uydu görüntüsü ve yataydan çekim yapıldığı için sık gibi gözüküyor. Ama 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre her parsel 320 metre, binanın oturumu 90 metre” dedi.

“Şu an gençlik kalmadı” Şato tipi evlerin yapıldığı bölgenin ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olduğunu ve sakin şehirle bir alakası olmadığını belirten İnegöl, “Ben 35 senelik belediyeciyim. Burası 1992’de sit alanı ilan edilen bir yer. Bizim zaten belediye başkanlığına geliş amacımız da kültür varlıklarını koruyup, yaşatıp, gelecek kuşaklara aktarmak. Adam ilçe merkezine 3 kilometre dışarıda bir vadide yer alıyor. İlçeden zaten görünümü de müsait değil. Yani Bursa’da Ulu Cami’nin başına 15 katlı binalar yapılırken itiraz yok da bu tip binalara mı var. Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor. Merkez nüfusumuz 5 bin. Dışarıdan bu şekilde söylemekle buradaki esnafı, halkı nasıl barındıracaksınız. Şu an gençlik kalmadı. En gencim 60 yaşında. Bunun için buraya yatırımcıların kesinlikle bu dokuyu bozmayacak şekilde gelmeleri lazım. Sakin şehirle kesinlikle alakası yok. Sakin şehir ilçenin belli bir bölgesinde sağlanan bir ortam” ifadelerini kullandı. Mudurnu’da yaşayan Ali Tepelioğlu ise, yapılan şato tipi evlere ilginç bir benzetme yaparak, “Mudurnu’ya yakışmadı. Zaten tamamlayamadılar projeyi. Yazık oldu bu kadar toprağa. Tarihi dokuya uymadı. Bizim Osmanlı mimarisine uymayan bir yer. Dracula’nın memleketine benzetiyorum. Orayı beğenmemiş, buraya gelmiş. Veya gelmeye çalışmış, onu da tamamlayamadılar” dedi.