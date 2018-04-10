Mudurnu'da satranç turnuvası - BOLU Haberi

- Belediye düğün salonundan detaylar - Satranç oynanmasıBOLU (AA) - Mudurnu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen satranç turnuvası başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ve Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva ilçedeki okullarda eğitim gören 100 kadar öğrencinin katılımıyla başladı. Belediye düğün salonunda düzenlenen turnuvaya katılan öğrenciler, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve misafir öğrenciler kategorilerinde yarışmaya başladı. Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçenin tanıtımını yaparak kahraman Mehmetçiklere moral vermek olduğunu ifade etti. Bu turnuvayı, satranç sporunu sevdirmek ve toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek için yaptıklarını belirten Özlü, turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini hayırseverlerin karşıladığını ve ödüllerin 20 Nisan Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına aktarılacağını belirtti. Turnuva'nın yarın yapılacak müsabakalarla sona ereceği öğrenildi.