Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Mudurnu'da satranç turnuvası - BOLU Haberi

Mudurnu'da satranç turnuvası - BOLU Haberi

- Belediye düğün salonundan detaylar - Satranç oynanmasıBOLU (AA) - Mudurnu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen satranç turnuvası başladı.
Türkiye Satranç Federasyonu ve Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva ilçedeki okullarda eğitim gören 100 kadar öğrencinin katılımıyla başladı.
Belediye düğün salonunda düzenlenen turnuvaya katılan öğrenciler, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve misafir öğrenciler kategorilerinde yarışmaya başladı.
Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçenin tanıtımını yaparak kahraman Mehmetçiklere moral vermek olduğunu ifade etti.
Bu turnuvayı, satranç sporunu sevdirmek ve toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek için yaptıklarını belirten Özlü, turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini hayırseverlerin karşıladığını ve ödüllerin 20 Nisan Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına aktarılacağını belirtti.
Turnuva'nın yarın yapılacak müsabakalarla sona ereceği öğrenildi.

Muhabir Satranç Satranç Turnuvası Öğrenciler Hayırseverler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı