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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Mudurnu'da eski lojmanların yıkımı gerçekleştirildi - BOLU

Mudurnu'da eski lojmanların yıkımı gerçekleştirildi - BOLU



: - DetaylarBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kullanılmayan 3 lojman yıkıldı.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Bezazıd Mahllesi'nde bulunan ve yaklaşık 80 yıllık olduğu belirtilen Mudurnu Orman İşletme Şefliğine ait tek katlı ve ahşap 3 lojmanın, yıkımı gerçekleştirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski olan lojman binalarının birilerine zarar vermeden yıkımının gerçekleştirildiğini, yıkılan alanın ağaçlandırılarak, yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti.

Muhabir 

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