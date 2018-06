Müdürlüğü bıraktı, at çiftliği açtı İzle

-Aydın'ın ata binmesi

( ELAZIĞ -ÖZEL) - Gördüğü bir rüya sonrası atlarla ilgilenmeye başlayan 41 yaşındaki 3 çocuk babası, Elazığ'da at çiftliği açarak atlarla iç içe yaşamaya başladı ELAZIĞ



- Gördüğü rüya sonucunda içinde atları karşı bir tutku oluşan 3 çocuk babası Bican Aydın, müdürlük yaptığı bankacılık mesleğini bırakarak çiftlik açarak atlarla iç içe yaşamaya başladı.

Bir bankada şube müdürü olan 3 çocuk babası Bican Aydın (41), 10 sene önce gördüğü bir rüya sonucu hayatında ilk defa ata bindi. Ardından içinde atlara karşı bir tutku oluşan ve her fırsatta ata binen Aydın, kendine bir de at satın aldı. Daha sonra atlardan kopamayan Aydın, müdürlük yaptığı işinden ayrılarak merkeze bağlı Çiftlik köyünde bir at çiftliği açtı. Engelli, özel ve şehit çocuklarının ücretsiz faydalandığını çiftlikte Aydın, binicilik eğitimi vererek hayatını atlarla iç içe geçiriyor. 30 yaşındayken rüyasında ata bindiğini ifade eden Bican Aydın, "Daha önce böyle bir deneyimim olmamıştı. Rüyamda atı dört nala koşturuyordum. Acaba gerçekten böyle bir duygu mu diye merak ettim. Ankara’da ilk böyle bir fırsat buldum. Hakikaten rüyamda ki gibi bir histi. Bu tutku ondan sonra başladı.

Her fırsatta atlarla zaman geçirmeye başladım. Bir süre sonra o istek giderek arttı. Sonra bir at sahiplendim şimdide buradayız" dedi.

Atlar hep hayatımda vardı" Daha önce finans sektöründe çalıştığını dile getiren Aydın, "Bir finans kuruluşunda şube müdürü olarak görev yapıyordum. Ama atlar hep hayatımda vardı. Kendime ait bir atımda vardı. Hafta sonları atlarla vakit geçiriyordum. Sonrasında hayatımın büyük çoğunu atlarla geçirmeyi düşündüm ve böyle bir şey yapayım dedim. Sonrasında ata binmek isteyenler, dinlenmek ve bir şeyler içmek ister diye yanına bir kafe tarzı bir yerde yaptık. Yavaş yavaş oturtuyoruz. Halen tam oturmuş değil. Şu anda talep çok. Yani Elazığ halkı bayağı bir ilgi gösteriyor. Herhangi bir yerde herhangi bir reklamımız yok. Daha böyle bir girişimimizde yok" diye konuştu.

Çiftlik işlerinin zor olduğunu kaydeden Aydın, "Çiftliğimizde her zaman için özel eğitim öğrencileri, engelli arkadaşlarımız ve şehit çocukları zaman fark etmeksizin istedikleri anda gelip ata binebilirler. Kapımız onlara her zaman açık. Ticari bir işletme olduğu için cüzi fiyatlarla gelen müşteriyi ata bindirme işlemi yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu saydığım kapsamdakiler için her zaman için ücretsiz. Onlara her zaman kapımız açık. Aynı zamanda burada binicilik eğitimleri veriyoruz. Bu binicilik eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızla veya daha önce deneyimi olan arkadaşlarla arazi gezilerine çıkabiliyoruz" şeklinde konuştu.