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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası - İZMİR

Müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası - İZMİR

- 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri ve velilerinin okul önünde toplanması - Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Tongul'un konuşması - Dövüldüğü iddia edilen öğrenci velisi Murat Aydın'ın konuşması İzmir 'de müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası - İzmir 'de Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Ç'nin öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle açığa alınmasının ardından Okul Aile Birliği, basın açıklaması yaptı - Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Tongul:"Öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız ve ona destek olacağız"İZMİR (AA) - İzmir 'deki bir okulda çocuğuna şiddet uygulandığı görüntüleri basında yer almasının ardından Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Tongul, "Öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız ve ona destek olacağız." dedi.
Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Ç'nin öğrencilere şiddet uyguladığı görüntülerinin basında yer alması sonrası açığa alınmasının ardından Okul Aile Birliği, basın açıklaması yaptı.Okulun önünde toplanan veliler adına bir konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Tongul, şiddet olayının M.Ç'ye karşı kurulan bir komplodan kaynaklandığını, olayın görülenden farklı olduğunu savundu.M.Ç'nin okulun en iyi öğretmenlerinden biri olduğunu iddia eden Tongul, başka bir müdür yardımcısının çektiği görüntüyü montajlayarak basına verdiğini ileri sürdü.Tongul, "Öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız ve ona destek olacağız. Aklanacağına inanıyoruz. Okulumuzun adının böyle bir olayla gündeme gelmesi bizi son derece rahatsız etmiştir." dedi.
Görüntülerde şiddete uğradığı görülen öğrencinin velisi Murat Aydın ise olayla ilgili dün İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiğini belirterek, şöyle konuştu:"Öğretmenimizden veli olarak çok memnunum. Kendisinden şikayetçi de değilim. Yıllardır bu okulda görev yapmaktadır. Tüm çocukları kendi çocuğu gibi gören bir öğretmendir. Bu görüntüleri çekenler hakkında çocuğumun görüntülerini izinsiz çektiği ve basına servis ettiği için suç duyurusunda bulunacağım." İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde dün öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma açılmış Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "basına yansıyan 'şiddet görüntüleri' ile ilgili olarak söz konusu okul müdür yardımcısı açığa alınmış olup, hakkında gerekli inceleme, soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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