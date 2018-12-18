Mudanya uyum içinde geleceğe taşınacak Haberi

-Konuşmaları



- Başkan Aktaş gece yarısına kadar Mudanyalıları dinledi BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum kuruluşları ziyaretinde, yeni dönemde Bursa ve Mudanya’da hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı. Büyükşehir ve Mudanya Belediyeleri arasında zaman zaman yaşanan sıkıntıları ‘dişli ve çark’ uyumsuzluğuna benzeten Aktaş, “İnşallah seçimlerden sonra Büyükşehir’de ve Mudanya’da AK Partili belediye başkanlarıyla uyum içinde Mudanya’yı geleceğe taşıyacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğle saatlerinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak maksadıyla gittiği Mudanya’da gecenin ilerleyen saatlerine kadar ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Mudanya programına Hasköy Mahallesi’nden başlayan Başkan Aktaş, burada mahalle sakinlerinin meselelerini dinledi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü’nün de eşlik ettiği programda daha sonra Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ve Mudanya Spor Kulübünü ziyaret eden Başkan Aktaş son olarak ise hal kahvelerinde vatandaşlarla sohbet etti. Sahil masrafsız düzenlenecek Mudanya’da özellikle sahil düzenleme projesinde yaşanan sıkıntılarla alakalı şikâyetler aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin sahildeki yatırımıyla alakalı aksaklıkların müteahhit firma kaynaklı olduğunu söyledi.



Bu konunun kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Vatandaşımız haklı olarak, ‘Burayı yaparken bir sürü masraf yapıldı. Şimdi değişim için yeniden masraf yapılacak’ diyor. Bu değişiklik için herhangi bir masraf ödenmeyecek. Hiç kuşkunuz olmasın” dedi.

Bursa’ya hizmet için siyasî ayrımcılık hiçbir zaman yapmadıklarını ve göreve geldikten kısa bir süre sonra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı makamında ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, Mudanya ile Büyükşehir arasında zaman zaman yaşanan sorunları dişli - çark uyumsuzluğuna benzetti. Bursa’yı bir bütün olarak ele aldıklarını ve tüm ilçelere her türlü hizmeti götürmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Mâlum, burada farklı bir siyasi partinin mensubu bir belediye başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ekibimizle birlikte Mudanya’ya gelerek, notlarımızı aldık, tespitlerimizi yaptık, çalışmalarımıza başladık. Dişli ve çark uyumunun olmamasından dolayı Mudanya’da belirli sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah yerel seçimlerden sonra Büyükşehir’de ve Mudanya’da AK Partili belediye başkanlarıyla uyum içinde Mudanya’da çok güzel işler yapılacağız. Zaten yakın zamanda hazırladığımız uzun vadeli planlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

Geleceğin Bursa’sı Mudanya’yı, Bursa’yı daha iyi yerlere taşımaktan başka bir hesaplarının olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Mudanya güzel bir yer, şirin bir yer. Temiz havası ve denizinden dolayı Mudanya hızlı büyüdü. Biraz da sıkıntılı büyüdü. Özellikle ulaşım ve trafik Mudanya’nın gündeminde. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan mali tabloyu düzenlemeye çalışırken bir yandan da akıllı dokunuşlarda şehrin ulaşım ve trafiğini rahatlatmaya çalıştık. 3 milyonluk bir şehrin muhakkak belirli saatlerde trafik problemi olacaktır, ama inşallah 2020’nin sonunda Bursa ulaşım ve trafiği konuşmayacak. Bir yandan da geleceğin planlamasını yapıyoruz. Geleceğin Bursa’sını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bursa’da 1-2 yıllık planlar yapılamaz. Bursa için 20 yıllık - 30 yıllık planlar yapmak zorundasınız. Bursa ile alâkalı bir master plan hazırladık. Mudanya ulaşımı, trafiği ne olur? İmarla alâkalı ne yapılabilir? Bursa’da genel anlamda turizm pastasını büyütebilmek için neler yapabiliriz? İnşallah seçim sürecinde bunların hepsini açıklayacağız. Bursa’nın geleceği ile alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bursa’nın geleceği çok parlak” dedi.



