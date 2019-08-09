Mudanya Kitap Fuarı başlıyor

-MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ'IN KONUŞMASI



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1. Kitap Fuarı; Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla 23 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor. Mudanya Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle Mudanya’nın ilk kitap fuarına imza atıyor. 1. Kitap Fuarı, Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla 23 Ağustos Cuma günü kapılarını açıyor. 23 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve Girit Mahallesi’nde düzenlenecekfuar kapsamında, 65 yayınevi, 65 gazeteci-yazar ile dış politikada deneyimli siyasetçiler,9 gün boyunca 20 farklı söyleşi ve imza gününde Bursalı kitapseverlerle buluşacak. Mudanya'nın 8 farklı mahallesinde ise eğitici, bilgilendirici ve eğlendirici atölye çalışmaları yapılacak. Fuarın tanıtım toplantısı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ve Genel Sekreteri Filiz Deniztekin’in iştirakiyle gerçekleştirildi.

Mudanya’da ilk kez gerçekleşecek olan açık hava kitap fuarının Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Hayri Türkyılmaz, “Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlediğimiz fuarla, Bursa’da yaşayan bütün hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz. Kooperatifi’ne, fuara katılarak Mudanya’nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

YAYKOOP Başkan Yardımcısı Elif Akkaya ise, “Toplumsal dönüşüm kitap okuma kültürünün yaygınlaşması ile gerçekleşir. Biz YAYKOOP olarak nitelikli kitapları okura zengin etkinliklerle birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Mudanya Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kitap fuarında Türkiye’de ilk olacak pek çok faaliyete de imza atacağız” dedi.



