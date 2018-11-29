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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mudanya fırtınaya teslim

Mudanya fırtınaya teslim

sahil bulvarından ve denizden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Hava Sıcaklığı Güneşli 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Mudanya’da sert esen fırtına hayatı felç etti. BUDO’ya ait deniz otobüsleri sahil boyunda fırtına yüzünden duramayarak poyrazın etkisiz olduğu iskelelere sığındı. Rüzgâr sebebiyle hava sıcaklığının 5 derce daha az hissedilmesi yüzünden Mudanyalılar sokağa çıkmakta tereddüt etti. Fırtına yüzünden İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken, yapımı yeni tamamlanan sahil bulvarındaki güneşlikler devrildi. Fırtınanın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
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