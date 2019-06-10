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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mudanya'da yoğunlaşan denizde arama çalışmaları havadan görüntülendi

Mudanya'da yoğunlaşan denizde arama çalışmaları havadan görüntülendi

sahil güvenliğin arama çalışmalarından detaylar

Yüzme Jandarma Gesi Helikopter Muhalefet 

-drone ile sahil güvenliğin görüntüsü

( BURSA )- Bursa'nın Gemlik ilçesinde bozulan yattan atlayanlardan birinin sağ olarak Kurşunlu Güzelyalı arasında; birinin cesedinin de Mudanya'da bulunması üzerine kayıp adamı bulmak için arama çalışmaları Mudanya'da yoğunlaştırıldı BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde 21 saat önce bozulan yattan denize atlayan 3 kişiden birisinin sağ, diğerinin cansız bedeni Mudanya ilçesi yakınlarında bulununca arama kurtarma çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Yaman Şipka'nın 12 saat önce Kurşunlu Güzelyalı arasında sağ kurtarılması ve Natalie Sincan'ın ise Mudanya'da ölü bulunmasının ardından arama çalışmaları Mudanya ilçesinde yoğunlaştırıldı. Dün akşam saatlerinde Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natalie Sincan tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina'ya gelerek emniyet güçlerini aradı. Akşam 18.00 itibariyle ilçe jandarma ekipleri ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının arama çalışmaları bugün gün boyu sürdü. Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka'yı Kurşunlu Güzelyalı arasında denizde yüzerken kurtarmıştı. Olaydan 20 saat sonra kayıp olan Natalie Sincan'ın cansız bedeni Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Natalie Sincan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aramalar Mudanya'ya yoğunlaştı Natalie Sincan'ın Mudanya'da ölü bulunmasının ardından arama çalışmaları Mudanya ilçesinde yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde Gemlik bölgesinde arama yapan ekipler, şimdi ise Altıntaş ve Mudanya arasını didik didik arıyor. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama yaparken, helikopter ise havadan denizi tarıyor. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri de, aramalara karadan ve denizden destek veriyor.
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