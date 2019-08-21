Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mudanya’da siyah incir hasadı başladı Haberi

Mudanya’da siyah incir hasadı başladı Haberi

hasad başlangıcı ve diğer görüntüler,

Alışveriş Asad 

-kaymakamın röportajı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın dünyaca meşhur siyah incirinin hasadı başladı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mürsel Mahallesi'nde incir hasadını başlattı. Kaymakam Sözer, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ergün Karadağ, İlçe Ziraat Odası Başkanı Rafif Döner, Meyve Üreticileri Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, Mudanya Zeytin Kooperitifi Başkanı Ali Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile birlikte Akköy ve Mürsel mahallelerinde siyah incir hasadına katıldı.
Heyet, incir alım ve ambalajlama tesislerini gezdi. Burada sorumlulardan bilgiler alan Kaymakam Sözer, ihracat ve pazarlama konusunda fikir alışverişinde bulundu. Şu ân itibariyle kilosu 10-12 liradan alınan incirin fiyatını uygun bulan Sözer, müstahsile hayırlı ve bol kazançlar diledi. Sözer, “İlçemizde 230 bin dekar olan ziraî alanlarımızın 4 bin 500 dekarında meyve veren yaşta 33 bin adet, meyve vermeyen genç yaşta 10 bin adet ağaç olmak üzere incir üretimi gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı incir üretiminde tahminî verim ağaç başına 70 kilo civarındadır. Toplam rekolte 2 bin 310 ton olarak beklenmekte” dedi.
(HK-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı