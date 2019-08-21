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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mudanya’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

Mudanya’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı

Detaylar

Trafik Kazası Belediye Otobüsü Zabıta Memuru Cenaze Namazı Zabıta 

-Dua okunması
-Tabutun taşınması
-Arşiv Görüntü

( BURSA )-Osmangazi Belediyesi’nin acı günü BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesi’nde görevli Zabıta Memuru Hasan Yiğit için Osmangazi Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi.
27 yıllık zabıta memurunun vefat haberi mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Geçtiğimiz gün şahsi aracıyla Mudanya istikametine doğru gitmekte olan Osmangazi Belediyesi Zabıta Memuru 52 yaşındaki Hasan Yiğit, aracın kontrolünü kaybedince durakta yolcu indiren belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 çocuk babası Yiğit, araçta sıkıştı. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan Yiğit için belediye binası önünde tören düzenlendi.
Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Hasan Yiğit, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yiğit, Yeşilova Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’na defnedildi. (SD-İHS)
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