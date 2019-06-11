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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mudanya'da denizden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü İzle

Mudanya'da denizden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü İzle

Denizden atık çıkarılması,

Polis Deniz Kirliliği Deniz Polisi 

-sergilenmesi ve röportajlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Mudanya Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle deniz polisi Sahil Bulvarı boyunca dip temizliği yaptı. Haziran başında kutlanan Dünya Çevre Günü münasebetiyle 4 dalgıçla yapılan dip temizliğinde otomobil lastiği, metal eşyalar, meşrubat şişeleri ve oyuncakların haricinde birçok mesken atığı çıkarıldı. Denizden çıkarılan atıklar kurulan stantta sergilenirken, görenler hayretlerini gizleyemedi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, denizlerimizin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Denizler hepimiz için. Deniz varsa hayat vardır. Millî değerlerimiz olan denizlerimizi korumak ve kollamak için çocuklarımızla birlikte bu faaliyeti Mudanya sahillerimizde gerçekleştirdik. Deniz polisimizi, dalgıçlarımızı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek, ”temiz bir Mudanya için el ele” mesajını verdi. Gün boyunca Sahil Güvenliğe bağlı görevliler, denizleri ve deniz kirliliğini anlatan broşürleri dağıttı.

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