'Mucize bitki' Moringa Oleifera için hasat zamanı - GAZİANTEP
"Mucize bitki" Moringa Oleifera için hasat zamanı - GAZİANTEP - Kadın işçilerin moringa ekili araziye gelmesi - kadın işçilerin hasat yapması - Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz ile röportaj - Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ile röportaj - Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile röportaj - Tarladan hasadı yapılan bitkinin kadınlar tarafından sepetle taşınması - Moringa bitkisinin kurutulmak üzere ipe asılması"Mucize bitki" Moringa Oleifera için hasat zamanı - Birçok sektörde kullanılan "Moringa Oleifera"nın Gaziantep 'te toplanmasına başlandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen "Moringa Oleifera"nın hasadına başlandı. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi’nde ekilen bitkinin hasadı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.Bitkinin pazarlanması için kurulan Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Sevgi Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini ve bu yıl daha fazla verim beklediklerini söyledi.
Kütüz, "50 dönüm arazimiz var. 60 tona yakın yaş rekolte bekliyoruz." dedi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise gıda, kozmetikte, hayvancılık ve sanayide kullanılan bitkinin ilaç sektöründe de kullanılması için girişimde bulunduklarını söyledi.
Daha önce bu bitkiden şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin üretildiğini aktaran Ercan, " Gaziantep Üniversitesi ve kadın kooperatifimizle beraber tescil başvurularına başladık. Ve tohum tescilini ilk olarak aldık." diye konuştu. Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak da projeye destek verenlere teşekkür ederek, ürünün daha fazla kullanılabilir hale getirilmesi için belediye olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
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