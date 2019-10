Mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi

-Duruşma salonundan detay görüntü



- Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde 5 yıl mübaşirlik yapan Müslüm Özev, zabıt katipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Özev, yargılamanın her aşamasında bulunduğunu, sadece hakim olarak görev alamadığını, ancak bir gün o hayalini de gerçekleştireceğini söyledi.



Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda mübaşirlik yapan 36 yaşındaki Müslüm Özev, 2011 yılında Görevde Yükselme Sınavı’na girerek zabıt katibi oldu. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçici olarak Yazı işleri Müdürlüğü de yapan Özev, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık yapmaya başladı.

“Önce mübaşir, sonra katip, en son da avukat oldum” Başarı öyküsünü İHA muhabirine anlatan avukat Müslüm Özev, “Liseden 2001 yılında mezun oldum. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdim. Mezun olduktan sonra KPPS sınavına girerek Kartal Adliyesi’nde mübaşir olarak göreve başladım. 5 yıl boyunca mübaşir görevimi icra ettim. Daha sonra 2011 yılında Görevde Yükselme Sınavı’na girerek zabıt katibi olarak göreve başladım. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2 yıla kadar zabıt katipliği görevini yaptım. Bu aşamada üniversite sınavına girerek Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Bitirdikten sonra istifa ettim ve 1 yıl süren stajdan sonra avukatlık mesleğine başladım” dedi.

“Avukatlara imrenerek bakardım” Üniversiteden mezun olduktan sonra hayalinde hukuk fakültesi okumak olduğunu belirten Özev, “Bilinçli olarak adliye bünyesinde çalışmayı tercih ettim. Mübaşirlik mesleğimi icra ederken avukat arkadaşlarımı görünce her zaman imrenerek bakardım. Bunları örnek alarak okumaya karar verdim. Şu anda da fiilen İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukatlık yapıyorum. Daha önceden birlikte çalışmış olduğum personel arkadaşlarla duruşmada karşılanınca çok gurur duyanlar oluyor. Çok sevinenler de oluyor” dedi.

“Arkadaşlarıma da öncülük ettim” Avukat Müslüm Özev, “Bu şekilde diğer katip ve mübaşir arkadaşlara da öncülük etmiş oldum. Benden sonra birçok kişi bu şekilde devam etti. Ve şu anda arkadaşlarımdan avukatlık yapanlar, hakim, savcı, icra müdürü olanlar var. Bir nevi öncülük etmiş olduk. Birlikte çalışmış olduğum bir hakime hanım vardı, daha sonra Anadolu'ya tayini çıktı. Duruşmaya girerken beni gördü, avukat olduğumdan bilgisi yoktu. Önce bir şaşırdı, anlam veremedi. Daha sonra dosyaya baktı, vekaletnameye baktı. Duruşma sonrasında beni yanına çağırdı, duygularını ifade etti.

Çok sevindiğini söyledi.



Bunu başarabileceğimi daha önce de söylüyordu bana. Ve gerçekten çok duygulandı. Bu şekilde bir anım var” şeklinde konuştu.

“Yargılamanın her aşamasında bulundum, hakim de olacağım” Kartal Adliyesi’nde 5 yıl mübaşirlik yaptığını, daha sonra zabıt katibi olduğunu, vekaleten yazı işleri müdürlüğü de yaptığını söyleyen Özev, “Yani yargılamanın her aşamasında bulundum. Son aşama olarak hakimlik, savcılık sınavına da girdim. Maalesef mülakatta elendim. Sadece o kısım kaldı, o kısmı da yaparsak ideallerimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Adliyede görev yapan personeller hakkında soruşturma veya kovuşturma açıldığında gönüllü olarak avukatlıklarını üstlendiğini belirten avukat Özev, Marmara Üniversitesi’nde hukuk üzerine pedagojik formasyon eğitimi aldığını ve halen tarihe olan merakından dolayı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sümer Dili ve Edebiyatı okuduğunu söyledi.



