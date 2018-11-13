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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mübaşire kafa atan genç tutuklandı

Mübaşire kafa atan genç tutuklandı

-arşiv-

Adam Yaralama Hastane Polis Ekipleri Saldırı Mahkeme Salonu 

-saldırıya uğrayan mübaşirin ambulansa bindirilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da duruşma sırası beklediği sırada sıkıldığı gerekçesiyle mübaşire kafa atan genç tutuklandı. Olay, dün 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Duruşması olan 20 yaşındaki Muhammet Reşit P, iddiaya göre mahkeme sırası beklerken sıkıldı. Babasıyla birlikte bekleyen 20 yaşındaki genç, sırası ileriye sarkınca, mahkeme salonunda görevli mübaşire kafa attı. Gözünden yaralanan mübaşir hastaneye kaldırılırken, firar eden Muhammet Reşit P. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ilk sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, 'kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı.
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