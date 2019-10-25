Muayene için gittiği hastanenin bahçesinde ölü bulundu



- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 50 yaşındaki Özcan Güneşten, muayene olmak için gittiği hastanenin bahçesinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00'de Kadirli Devlet Hastanesi dahiliye servisinde randevusu olan Özcan Güneşten muayenenin ardından acil servisi bahçesine çıktı. Bir ağaç dibinde hareketsiz şekilde duran Güneşten'i görenler önce uyuyor zannetti. Ancak Güneşten, uzun süre tepki vermeyince durumundan şüphelenen vatandaşlar acil servisteki doktorlara olayı bildirdiler. Özcan Güneşten'in yanına gelen doktorlar yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Güneşten'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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