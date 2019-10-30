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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muavinin dikkati, faciayı önledi İzle

Muavinin dikkati, faciayı önledi İzle

Yanan araçtan ve yangın söndürmeden cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN )- Artvin’in Hopa ilçesinde yolcu otobüsü sabaha karşı alev alarak yandı ARTVİN

Yolcu Otobüsü Cep Telefonu Yangına Müdahale 


- Artvin’in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü sabaha karşı alev alarak yandı. Araçta bulunan iki şoför ve 3 yolcu muavinin dikkati üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. Olay Artvin’in Hopa ilçesi Sundura Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F. K. yönetimindeki 34 BK 4981 plakalı otobüs, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yolcu indirmek için durdu. Bu esnada muavin B. Y. arabadan bir koku geldiğini fark etti ve araç hızla yanmaya başladı.
Araçtan kokunun geldiğini anlayan muavinin dikkati sonucu araçta bulunan iki şoför F. K. ve Ş.A. ve 3 yolcu hızla otobüsten indi. Yolcular ve şoförler araçtan hızla tahliye edildikten sonra ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MÖ-ÖS-Y)
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