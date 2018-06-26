Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
MÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni - İSTANBUL Haberi

MÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni - İSTANBUL Haberi

- Mezuniyetten detaylar - Diploma töreni - Dekan Prof. Cengiz Anık'ın konuşmasıMÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni - Akademik yılı başarıyla tamamlayan öğrencilere törenle diplomaları verildiİSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Üniversitenin Göztepe Yerleşkesi'ndeki törende, 2017 - 2018 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.Törene Dekan Prof. Dr. Cengiz Anık'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Polat, Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri ve davetliler katıldı.
Anık, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri ellerinden geldiğince eğittiklerini belirterek, "Öğrencilerimizi sektöre hazırladık ve şimdi sektörde görücülerin huzuruna çıkardık. Umuyorum ülkemiz ve devletimiz için hayırlı hizmetlerde bulunursunuz. Asıl eğitiminiz ve asıl kavganız şimdi başlıyor. Zirvelere yolculuğunuzda size başarılar diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından fakülte birincisi Muhammet Kuyucu tarafından mezuniyet kütüğüne 2017 - 2018 Akademik Yılı mezunlarını temsilen plaket çakıldı.Ardından fakülte ve bölümlerde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi.
Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özhan Tıngöy, fakülte üçüncüsü Esra Pelin Güregen'e ödülünü veren Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a törene katılımından dolayı teşekkür belgesi sundu.Diploma dağıtımının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Fakülte İletişim Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı