- MSF’den Dünya Mülteciler Günü mesajı

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( CENEVRE ) CENEVRE



- Sınır Tanımayan Doktorlar, Dünya Mülteciler Günü’nde Kongo, Haiti ve Bangladeş’teki saha çalışanlarıyla yayınladığı mesajda “sesimizi çoğaltın” çağrısı yaptı. Dünya Mülteciler Günü'nde de savaş, şiddet ve zulüm gibi insanlık dışı sebeplerle yerinden edilen 68 milyon kişinin yanında olduğunu göstermek için Sınır Tanımayan Doktorlar, mesaj yayınlandı. Türkiye'den Kongo, Haiti ve Bangladeş'e giden saha çalışanlarının farklı mesajlar verdi. Kongo Demokratik Cumhuriyet’inden seslenen lojistik yöneticileri Bilge Ayşe Öztürk ve Seçil Kuyucak, “Dünyanın dört bir yanından insanlar şiddete maruz kalarak yerlerinden ediliyor. Biz Sınır Tanımayan Doktorlar kurumu olarak insanların daha iyi ortamda ve sağlıklı yasaması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Sizde bizim sesimizin çoğalmasına yardımcı olursanız harika olur. Aynı zamanda gittikleri ülkede hor görülmeyecekleri ve toplum dışında itilmeyecekleri huzurlu adil ve mutlu bir yasam içi hepimize görev ve sorumluluk düştüğü düşünüyoruz” ifadelilerini kullandı. Bangladeş’te bulunan Lojistik Yöneticisi Narin Fandoğlu ise, “Erkek-kadın ve çocuğa yasal statülerine bakınmaksızın hak ettikleri Uluslaşası korumaya ve insanca yaşamaları için güvenli ve yasal yolların tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 2001 yılından bu yana 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dünyanın her yerinden, şiddet ve zulümden dolayı evlerinden ayrılan ya da zulümden kaçan insanların anıldığı ve onurlandırıldığı gün olarak tanımlanıyor.

