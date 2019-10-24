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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
MSB: 'Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir' İzle

MSB: 'Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir' İzle

Açıklamalar

Uzunlu Hapishane Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-detaylar

( ANKARA ) MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristler tarafından boşaltılan hapishane de yerinde incelenmiştir"-"Barış Pınarı Harekat bölgesinde bölge halkının evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması için mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bu kapsamda şu ana kadar 40 adet mayın ve 227 adet EYP imha edildi"-"Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir"-"22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir" ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
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