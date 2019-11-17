MSB: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da zarar verdiği okul onarıldı' Haberi
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn 'da zarar verdiği okul onarıldı" - Rasulayn 'ın Nukra köyündeki okul binası - Okulun içinde tadilat çalışmalarından görüntülerMSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn 'da zarar verdiği okul onarıldı"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin zarar verdiği Rasulayn 'ın Nukra köyündeki okul binasının Şanlıurfa Valiliği, askerler ve köy halkınca onarıldığını bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ve zarar verdiği Rasulayn 'ın Nukra köyündeki okul, Mehmetçik, Şanlıurfa Valiliği personeli ve köy halkının el ele vermesiyle tamir edildi. Boyası yapılan okulun elektrik tesisatı yenilenerek, kapı ve pencereleri de onarıldı." ifadelerine yer verildi.
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